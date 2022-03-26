Манчестер, Великобритания, 26 марта 2022, 20:49 — REGNUM 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль, выступающий за испанскую «Севилью» на правах аренды, вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона. Об этом 26 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Fuguito

По информации источника, «Севилья» не собирается выкупать Антони Марсьяля, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в восьми матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота загребского «Динамо» и одной результативной передачей.

За «Манчестер Юнайтед» французский нападающий выступает с 1 сентября 2015 года после перехода из «Монако» за 60 миллионов евро.