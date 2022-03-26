Манчестер, Великобритания, 26 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль, выступающий за испанскую «Севилью» на правах аренды, вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона. Об этом 26 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

Fuguito Антони Марсьяль

По информации источника, «Севилья» не собирается выкупать Антони Марсьяля, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в восьми матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота загребского «Динамо» и одной результативной передачей.

За «Манчестер Юнайтед» французский нападающий выступает с 1 сентября 2015 года после перехода из «Монако» за 60 миллионов евро.