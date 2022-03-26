Будапешт, 26 марта, 2022, 20:41 — ИА Регнум. 33-летний экс-полузащитник сборной Германии по футболу Марко Марин, выступавший за менхенгладбахскую «Боруссию», лондонский «Челси» и испанскую «Севилью», завершит профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона.

Granada Сборная Германии по футболу

В текущем сезоне Марко Марин, выступающий за «Ференцварош» Станислава Черчесова, принял участие в тринадцати турах чемпионата Венгрии сезона 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Кишварды».

В составе сборной Германии Марко Марин сыграл в шестнадцати матчах во всех турнирах и забил один гол. Дебютировал за национальную команду атакующий полузащитник 27 мая 2008 года. С «Челси» и «Севильей» Марко Марин становился победителем Лиги Европы УЕФА.