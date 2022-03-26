Москва, , 20:32 — REGNUM Звонки на мобильные телефоны гражданам России, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат, являются провокацией украинских спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

«Хочу подчеркнуть, — все подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб», — заявил он.

Конашенков заверил, что никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе, Минобороны России не проводит и не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков говорил, что в настоящее время продолжаются действия Вооруженных сил РФ в районе Новомихайловки.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооружённые силы РФ продолжают действия в районе Новомихайловки