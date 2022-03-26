Доха, , 20:26 — REGNUM Вооруженные силы России проводят специальную операцию на Украине, поэтому международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Москву. Об этом, как передает газета Milliyet, заявил 26 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на международной конференции в Катаре.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

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«Мы (международное сообщество) должны продолжать оказывать давление на Россию», — сказал Чавушоглу.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил глава Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля. По его словам, защита людей, которые несколько лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.