Выборг, Ленинградская область, 27 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Упавшее из-за сильного ветра и метели дерево остановило движение на федеральной трассе «Скандинавия», сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

«На 163-м км федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» в связи с падением дерева ограничено движение транспорта»,— отметили в Главке.

Отметим, что дерево упало на проезжую часть и перекрыло две полосы. На место выезжали экипажи ДПС.

В ведомстве отметили, что в связи с обильным снегопадом, метелью, усилением ветра, ухудшением видимости, образованием снежных заносов на магистралях Санкт-Петербурга и Ленинградской области Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дороге, заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, избегать резких торможений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца марта в городе на Неве и в области ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного ветра, порывы которого достигают 22 м/с, и метели.