Москва, , 20:20 — REGNUM Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Только в ходе дневных боев 26 марта были уничтожены 30 военнослужащих 54 механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины), шесть бронеавтомобилей, а также батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке.

По данным Миноборорны РФ, всего на данном направлении уничтожены 50 украинских военнослужащих, подавлены семь долговременных огневых точек и пять бронеобъектов, которые находились в укрытиях.

ИА REGNUM напоминает, ранее Конашенков говорил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены еще более 90 военных объектов Украины.

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