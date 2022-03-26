Москва, 26 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщили 26 марта в Минобороны РФ.

Gov.am Нагорный Карабах. Разрушения после обстрела

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.