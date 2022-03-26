Москва, 26 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24 над населенным пунктом Старая Басань. Об этом 26 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

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»Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24, — отметил он. — В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом».

Конашенков добавил, что российскими средствами ПВО уничтожен также один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю.

По его словам, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 669 орудий полевой артиллерии и минометов, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 271 беспилотный летательный аппарат, 167 установок реактивных систем залпового огня, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.