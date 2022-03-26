Барселона, Испания, 26 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию, что 25-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье станет игроком испанского клуба в летнее трансферное окно.

«Барселона»

«Кессье подписал с нами контракт», — цитирует Жоана Лапорту журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в тридцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами в ворота «Лацио», «Эмполи», «Салернитаны», «Ромы» и «Вероны».

Кессье перешел в «Милан» 1 июля 2019 года из «Аталанты» из Бергамо за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.