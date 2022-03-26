Москва, , 20:01 — REGNUM Истерикой от бессилия назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин очередные обвинения президента США Джо Байдена российского лидера Владимира Путина.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Слова Байдена — истерика от бессилия», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, Байден — «слабый, больной и несчастный».

Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры, считает парламентарий.

«С мужской точки зрения так себя ведут слабые. Гражданам США должно быть стыдно за своего президента. Возможно, он болен», — предполагает Володин.

Россия может гордиться Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения, подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что «таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачёв по понятным причинам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.