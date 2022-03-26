Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM Американская киностудия Paramount Pictures начала съемки восьмой части боевика «Миссия: невыполнима», которая должна стать финальной частью франшизы. Об этом сообщило издание Variety.

«Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай

Главные роли в кинокартине исполнят Ребекка Фергюсон («Дюна», «Величайший шоумен», «Дктор Сон», «Миссия невыполнима: Последствия»), Том Круз («Человек дождя», «Последний самурай», «Интервью с вампиром», «Грань будущего»), Ванесса Кирби («Бойфренд из Будущего», «Миссия невыполнима: Последствия»), Хейли Этвелл («Герцогины», «Воспоминания о будущем») и Пом Клементьефф («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»).

Ранее сообщалось, что премьера седьмой части кинофраншизы запланирована на 12 июля 2023 года. Фильм станет самым дорогим в серии, так как на его производство было потрачено 300 миллионов долларов.