Вашингтон, , 19:45 — REGNUM 26 марта в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом говорится в обнародованном на сайте Госдепа США заявлении.

Энтони Блинкен U.S State Department

«Он (Энтони Блинкен) проведет встречу (в Израиле) с премьером (Нафтали) Беннетом, израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом, министром обороны Израиля Бени Ганцом и израильским президентом Ицхаком Герцогом», — говорится в сообщении.

Кроме того, 27 марта Блинкен планирует встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Израиля сообщили, что 27 и 28 марта в Израиле пройдет «исторический» саммит при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел ОАЭ, Марокко и Бахрейна.