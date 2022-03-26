Тель-Авив, Израиль, , 19:45 — REGNUM Акция в поддержку специальной военной операции России на Украине прошла в Тель-Авиве. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

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По данным издания, на площадь перед театром «Габима» несколько десятков жителей Тель-Авива вышли с флагами России, Израиля, а также Донецкой и Луганской народных республик. Участники акции выкрикивали лозунг «фашизм не пройдет».

ИА REGNUM напоминает, ранее акция в поддержку России на фоне украинского конфликта прошла в Нью-Йорке. Участники митинга вышли на одну из главных улиц города с плакатами и российскими флагами, призывая перестать использовать украинский конфликт в политических целях и как оружие против России.

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