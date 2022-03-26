Ларнака, Кипр, 26 марта 2022, 19:38 — REGNUM Массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине прошла в кипрской Ларнаке.
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На центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали как русскоязычные жители Кипра, так и грекоязычные.
В митинге, который прошел под лозунгами «Россия, спаси планету!», «Россия, спаси нас от фашизма!», «Нет НАТО на Украине и на Кипре!», «Россия, говорит правду!», приняли участие более 300 человек, передает РИА Новости.