Химки, Московская область, , 19:36 — REGNUM 26 марта на базе в Новогорске прошло совместное занятие национальной и молодежной сборных России по футболу. Занятие закончилось двусторонним матчем.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Взрослая сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч на экваторе первого тайма забил 19-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Команда Валерия Карпина провела встречу в двух разных составах, выставленных на каждый тайм.

Состав сборной России на первый тайм: Матвей Сафонов, Кирилл Заика, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой.

Состав сборной России на второй тайм: Антон Шунин, Илья Самошников, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Данил Круговой, Константин Кучаев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Антон Зиньковский, Иван Сергеев.