Берлин, , 19:31 — REGNUM Из-за антироссийских санкций цена дизельного топлива или бензина в Европе может вырасти до 4−6 евро за литр. Такое развитие событий не исключил немецкий экономист Айка Хамер.

Бензин Sean MacEntee

«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, в противостоянии с Россией нет «здравого зерна», о чем говорил предыдущий президент США Дональд Трамп, а ответственность за ситуацию граждане возложат на политиков.

Хамер полагает, что проигравшими в этой ситуации окажутся «средний класс и наименее обеспеченное население Германии, Европы и США».

ИА REGNUM напоминает, ранее профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев говорил, что во II квартале 2022 года значительная рецессия в Евросоюзе неминуема, поскольку цены на отопление, бензин и продукты питания выросли, снизив возможности европейцев покупать автомобили и квартиры, а также тратить на туризм и развлечения.

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