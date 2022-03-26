Ростов-на-Дону, , 19:25 — REGNUM Волонтёры специальной благотворительной акции «Дарим вместе» поздравили с днём рождения восемь детей вынужденных переселенцев. Праздники прошли в Ростове-на-Дону, Таганроге и хуторе Красный Десант Ростовской области в рамках акции, организованной благотворительным проектом «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Лес рук — символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Самому младшему участнику Тимофею Малиновскому на прошлой неделе исполнилось три года. Как и многие дети его возраста, он грезит супергероями, самый любимый из которых — Человек-паук. Волонтёры акции подарили ему фигурку этого персонажа в профилактории ДГТУ в Ростове-на-Дону. Там Тимофей живет вместе с родителями и старшей сестрой Валерией — ей волонтёры вручили на день рождения мягкую игрушку. Самому старшему участнику Никите в начале марта исполнилось 14 лет. Он увлекается спортом, поэтому на день рождения получил набор гантелей, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме. 13-летний Илья Василишин тоже обожает спорт, особенно футбол. Илья получил в подарок от волонтеров акции футбольный матч.

Восьмилетнюю Яну Леонидову вместе с семьей поселили в общежитии Ростовского строительно-художественного техникума. Здесь она и встретила свой восьмой день рождения. По словам родителей, девочка обожает всё, что связано с ручным творчеством: лепка, мозаика, плетение бисерных украшений. На день рождения Яну обрадовали набором из пайеток. В этом же общежитии проживает трехлетний Глеб Цап. Благодаря волонтерам теперь он вместе с мамой будет не только играть в полезные игры, но и разучивать новые стихи для развития речи и запоминания новых слов. Ему подарили набор машинок, а также развивающие игрушки. Похожий подарок «загадала» себе на день рождения и другая участница акции — Надежда Костенко. Теперь она будет с удовольствием разгадывать головоломки, собирать пазлы и раскрашивать картонные модели домов.

12-летняя именинница Камила Галинская живет в пансионате для вынужденных переселенцев в хуторе Красный Десант. Именно сюда приехали волонтеры, чтобы поздравить девочку и порадовать её набором книг и настольных игр. Трогательная мечта исполнилась у 5-летней Сони Скурыдиной. День рождения она встретила в пункте временного размещения в селе Ромашка и хотела провести его весело с мамой и сестренкой за просмотром любимых мультиков. Благодаря акции «Дарим вместе» в день рождения она с семьей отправилась в Таганрог, где посмотрела в кинотеатре мультфильм и получила в подарок набор для рисования. Кроме того, в кинотеатре побывал еще и Кирилл Петрущенко — 4-летний мальчик из Донбасса, который проживает в том же пункте временного размещения. По словам волонтеров, мальчик уже давно он не смотрел мультфильмы, поэтому поход в кинотеатр стал для него настоящим праздником.