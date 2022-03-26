Варшава, 26 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил в Варшаве с главой Польши Анджеем Дудой поддержку со стороны Вашингтона усилиям по сокращению зависимости Европы от российских энергоносителей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Лидеры обсудили активное двустороннее оборонное сотрудничество, поддержку усилий Европы по сокращению ее зависимости от российской энергетики и достижению наших климатических целей, а также демократические ценности, на которых основаны трансатлантические отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден также поблагодарил Дуду и народ Польши за то, что они согласились принять беженцев с Украины.