Эр-Райян, , 19:24 — REGNUM 26 марта в Эр-Райяне (Катар) на стадионе «Эдьюкейшн Сити» сборная Хорватии по футболу в рамках товарищеской встречи сыграла вничью со сборной Словении. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Лука Модрич Fifa.com

Единственный мяч в составе «шашечных» на 39-й минуте встречи забил 30-летний нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич после передачи Дуйе Чалета-Цара. На 90+2-й минуте центральный защитник ЦСКА Яка Бийол сравнял счет и помог сборной Словении избежать поражения.

Статистика матча (Хорватия/Словения)

Удары 10/9

Удары в створ 4/1

Владение 64%/36%

Угловые 6/5

Нарушения 8/8

Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар (Вида, 73'), Понграчич, Градиол, Якич, Юранович, Перишич (Оршич, 73'), Ковачич (Пашалич, 70'), Модрич (Майер, 69'), Крамарич (Влашич 73'), Будмир (Ливая, 69').

Словения: Облак, Блажич, Бийол, Брекало, Карничник (Стоянович, 77'), Ловрич (Вербич 63'), Зайц (Захович, 78'), Куртич, Серин (Станкавик, 63'), Сикосек (Чернигой, 78'), Шпорар (Шешко, 63').