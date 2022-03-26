Москва, , 19:16 — REGNUM 20-летний французский опорный полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека останется в московском клубе и не перейдет в турецкий «Башакшехир». Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

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«Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека Бека с «Башакшехиром» — выдумка. Алексис был и остается футболистом «Локомотива», — сообщила пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Алексис Бека Бека принял участие в семнадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. За «железнодорожников» француз выступает с 23 августа 2021 года после перехода из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.