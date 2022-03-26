День детских инициатив: стартовал «Марафон Больших Перемен»
Москва, 26 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В субботу, 26 марта, стартовал «Марафон Больших Перемен», приуроченный к старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Марафон пройдет с 26 по 28 марта в онлайн-формате в прямом эфире сообщества «Большая перемена» ВКонтакте. В первый день марафона— «День детских инициатив» —участники «Большой перемены» представят свои проекты, разработанные во время конкурса. В формате интерактивного шоу «Высота» школьники смогут рассказать о своих инициативах экспертам — представителям партнеров «Большой перемены» и получить обратную связь, а также поддержку для дальнейшей реализации проектов. Экспертами выступят представители ОАО «Российские железные дороги», Госпорпорация «Роскосмос», Корпоративная Академия Росатома, участники Всероссийского движения «Вдохновители», молодые ученые НИТУ МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана и АНО «Национальных приоритетов», представители Ассоциации волонтерских центров, Российского движения школьников, Центрального банка России, проекта «Дети в Сколково» и Арт-кластера «Таврида». В течение всего дня школьники расскажут о проектах в сфере экологии и туризма, сохранения исторической памяти и волонтерства, искусства и медиа.
Старт «Марафону Больших Перемен"дали генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова и участники Детской дирекции проекта.
Она отметила, что многие ребята уже третий год проводят вместе с «Большой переменой», и за это время в их жизни произошло много изменений. Также она поприветствовала школьников и студентов колледжей, которые в этом году впервые будут участвовать в конкурсе.
Представители Детской дирекции «Большой перемены» рассказали о том, как она сформировалась и как дети участвуют в развитии сообщества.
Также в День детских инициатив в офлайн-марафоне примут участие педагоги-наставники и родители ребят «Большой перемены», которые расскажут о том, как они участвуют в жизни сообщества.