Москва, 26 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В субботу, 26 марта, стартовал «Марафон Больших Перемен», приуроченный к старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Марафон пройдет с 26 по 28 марта в онлайн-формате в прямом эфире сообщества «Большая перемена» ВКонтакте. В первый день марафона— «День детских инициатив» —участники «Большой перемены» представят свои проекты, разработанные во время конкурса. В формате интерактивного шоу «Высота» школьники смогут рассказать о своих инициативах экспертам — представителям партнеров «Большой перемены» и получить обратную связь, а также поддержку для дальнейшей реализации проектов. Экспертами выступят представители ОАО «Российские железные дороги», Госпорпорация «Роскосмос», Корпоративная Академия Росатома, участники Всероссийского движения «Вдохновители», молодые ученые НИТУ МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана и АНО «Национальных приоритетов», представители Ассоциации волонтерских центров, Российского движения школьников, Центрального банка России, проекта «Дети в Сколково» и Арт-кластера «Таврида». В течение всего дня школьники расскажут о проектах в сфере экологии и туризма, сохранения исторической памяти и волонтерства, искусства и медиа.

Старт «Марафону Больших Перемен"дали генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова и участники Детской дирекции проекта.

«Главная идея «Большой перемены» — уважение к подростку, к его способностям, к его возможностям, признание того, что он на многое способен. И это определяет то, на каком языке мы разговариваем друг с другом. Это равноправный диалог, в котором у каждого есть право голоса, каждый может быть услышан. Ребята действительно чувствуют, что сообщество развивается благодаря их инициативам, иногда они даже могут покритиковать организаторов, внести свои предложения, и мы всегда это слышим. «Большую перемену» создают сами участники, и в этом ее уникальность», — рассказала Наталия Мандрова.

Она отметила, что многие ребята уже третий год проводят вместе с «Большой переменой», и за это время в их жизни произошло много изменений. Также она поприветствовала школьников и студентов колледжей, которые в этом году впервые будут участвовать в конкурсе.

«Большая перемена» — это увлекательное большое путешествие, отправиться в которое совсем не страшно, потому что всегда рядом будет надежное плечо друзей: ребят, которые вместе с вами состоят в сообществе, наших организаторов, партнеров. Вместе мы осилим очень большую дорогу, но, как и любое путешествие, оно требует смелости и любопытства. Вас ждет много интересных открытий. Сегодня мы не случайно начинаем «Большую перемену» с Дня детских инициатив. Инициативы рождаются в «Большой перемене». Вне зависимости от того, что вы придумали и где вы хотите это реализовать — это то место, где возможно все. Запаситесь уверенностью в себе, трудолюбием, ничего не бойтесь и вперед! С «Большой переменой» — к новым возможностям и новым победам. Поздравляю всех со стартом нового сезона!», — обратилась Наталия Мандрова к зрителям и участникам марафона.

Представители Детской дирекции «Большой перемены» рассказали о том, как она сформировалась и как дети участвуют в развитии сообщества.

«Детская дирекция организует большое количество мероприятий и инициатив. Например, мы приняли участие в разработке концепции и программы «Марафона Больших Перемен». Все вместе мы работали над созданием Атласа навыков «Большой перемены» и деловой игры. Мы разрабатывали Дневник полуфиналистов и финалистов, который участники заполняли на протяжении очных этапов конкурса. В нашей дирекции семь отделов, они постоянно взаимодействуют друг с другом, обмениваются идеями. Работа кипит, и я думаю, что в будущем нас ждет еще больше новых интересных проектов», — рассказала победитель «Большой Перемены» Елизавета Петрова.

Также в День детских инициатив в офлайн-марафоне примут участие педагоги-наставники и родители ребят «Большой перемены», которые расскажут о том, как они участвуют в жизни сообщества.