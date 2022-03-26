Оренбург, 26 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области после COVID-19 выздоровели ещё 1172 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе излечились 193 856 пациентов. А выявили коронавирус у 209 246 граждан.

Скончался от ковида уже 3861 человек, добавили в штабе.