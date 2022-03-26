26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра энергетики Катара о том, что быстро заменить российский газ в Европе невозможно.

Оксана Переможенко, , 20:25 — REGNUM Быстро заменить российский газ в Европе невозможно, заявил 26 марта министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. На это, как подчеркнул министр, потребуются годы, и нет никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление министра энергетики Катара обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещенная Украина» и «Радио Стыдоба».

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«Привет Шольцу с Макроном! Пусть похихикают», — комментирует заявление министра автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подозреваю, что Катар, саудиты и все иже с ними просто могут не захотеть продавать что-то в Европу. Тем более, если есть покупатели в Азии. Ну просто из принципа», — написал один из участников обсуждения.

«И это тоже, но даже при большом желании мгновенно взять большие свободные объемы просто негде. Что добывается — оно уже законтрактовано на годы вперёд. Нарастить мощности могут не все, и дело это очень небыстрое. Плюс рыночек — Азия сейчас покупает гораздо дороже, чем может себе позволить Европа. Кому охота продавать дёшево, если можно продать дорого? Плюс вопрос транспортировки — газовозного флота в мире гораздо меньше, чем реальная потребность в нем, так что тут тоже сложности. Плюс каким образом этот СПГ принять в нужных объемах? В Европе просто нет столько регазификационных терминалов, чтобы обеспечить необходимые объемы поставок», — ответил ему «Лунтик».

«Ну, Катар не первый день на нефтегазовом рынке, ситуацию прекрасно знает изнутри. Собственно, какие-то фантазии есть только у самой Европы, что вот прямо сейчас им все дадут. Даже не задумываясь, кто именно и где он это возьмёт и как доставит», — добавил «Лунтик».

«Немцы ещё с Шольцем наплачутся. Шольц — не смешно», — пишет Николай Г.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А вот это уже заявление куда серьезней. Планы ЕС вновь оказались пустышками», — отметила Светлана Т.

«Чтобы Катар смог продавать газ в Европу в более крупном количестве, надо китайцев оставить без этого газа. ЕС может только мечтать», — добавил alekZz.

«Катар с первых дней говорил, что они могут заменить только 10% от поставок России. Шольц всё ещё смеется?» — задалась вопросом «Злючка».

«Аккуратненько покупаем рубли за доллары, а дальше — за рубли газ», — с сарказмом пишет Konstantin B.

«Терминалы строить от 3 до 8 лет, в зависимости от объёма, как эти годы жить и работать они собираются? На солнечных батареях?» — недоумевает Сергей.

«Да понимают они все, эти европейцы. Но наплевать им на своих обывателей, если заокеанский хозяин велел», — считает Василий А.

«Кто-то кого-то очень сильно достал», — отреагировала Lana.

«Бедняга Шольц — скинул свой последний козырь, а Россия ещё даже не начала играть. Чувствует… бюргер, что с него скоро стружку начнут снимать», — написал Алексей.

«Ох и вовремя баба Ангела на пенсию умотала!!!» — иронизирует Nata.

«Россия экспортирует в Европу более 100 миллионов кубометров газа в день! Никакие суда-газовозы не смогут справиться с такими объёмами. Нужно сотни и тысячи судов задействовать ежедневно для погрузки и выгрузки газа, плюс транспортировка занимает время. Все эти заявления европейских политиков просто абсурдны», — считает Алексей С.

«Посмеются взахлёб, а потом будут кричать, что влюбились в рубль по уши», — отметил Виктор.

«Он для них ещё раз Америку открыл?» — с сарказмом отреагировала Лилия.

«Как-то неудобно получилось», — смеется Ярослав.

«Самое интересное, что ровно о том же он говорил месяц назад. Ничего не изменилось. И только в головах европейцев все в розовом цвете!» — добавил Михаил.

«В Европе евро много, пусть ими топят», — с сарказмом подытожил один из комментирующих.

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