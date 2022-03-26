Чернышенко: стратегия правительства — в поддержке и развитии IТ-сферы
Москва, 26 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями IТ-индустрии по подготовке третьего пакета мер поддержки отрасли заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских IТ-продуктов.
Мероприятие прошло в Координационном центре правительства РФ. В его работе также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. Он отметил, что цель встречи — получить реакцию представителей отрасли на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки IТ-индустрии.
По информации Министерства цифрового развития России необходимо также упростить импорт. Министерство предлагает обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного IТ-оборудования и оформление ввозных документов. Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80% расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.