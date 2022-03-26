Москва, 26 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями IТ-индустрии по подготовке третьего пакета мер поддержки отрасли заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских IТ-продуктов.

Официальный сайт правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Мероприятие прошло в Координационном центре правительства РФ. В его работе также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. Он отметил, что цель встречи — получить реакцию представителей отрасли на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки IТ-индустрии.

«Меры распространяются на аккредитованные организации. С начала марта уже поступило свыше 8 300 заявлений на госаккредитацию. Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших IТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100%. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У нас планируются амбициозные промышленные заказы — ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», — отметил он.

По информации Министерства цифрового развития России необходимо также упростить импорт. Министерство предлагает обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного IТ-оборудования и оформление ввозных документов. Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80% расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IТ-специалистов. Стратегия правительства, повторяю, заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», — добавил Дмитрий Чернышенко.