Пекин, , 19:05 — REGNUM В ходе посещения военной базы в польском Жешуве президент США Джо Байден выступил перед американскими солдатами. В тексте своей речи он сравнил российско-украинскую ситуацию с протестами студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году в Пекине.

Джо Байден Gage Skidmore

Текст выступления американского лидера, который опубликовала газета South China Morning Post, вызвал негодование читателей. В очередной раз они указали, что Байден неоднократно некорректно упоминал Китай, также обвиняя его в незнании истории.

Один из читателей полагает, что Байден не в состоянии отличить одну ситуацию от другой, и с непонятной целью «впутывает Китай». Другой пользователь назвал слова американского президента «циничной попыткой» приплести КНР к ситуации на Украине. Ещё один разгневанный читатель задался вопросом, с чем тогда можно сравнить вторжение США на Ближний Восток. Ряд пользователей предположил, что Байден подсознательно считает Украину частью России, поскольку Тяньаньмэнь — часть Китая.

ИА REGNUM напоминает, ранее Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В одном из интервью он сказал: «Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли?». Вероятно, он имел в виду Украину, где с 24 февраля проводится специальная военная операция.

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