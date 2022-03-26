Мюнхен, Германия, 26 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. По информации итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, 25-летний фланговый атакующий защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис входит в сферу трансферных интересов мюнхенской «Баварии».

ФК Бавария Мюнхен

«Интер» выкупил Дензела Думфриса у ПСВ из Эйндховена за 13,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Дензел Думфрис принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых записал на свой счет 8 (4+4) очков по системе гол+пас. В остальных турнирах на счету нидерландского защитника два ассиста в десяти матчах.