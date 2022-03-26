Новосибирск, 26 марта 2022, 19:03 — REGNUM В Новосибирской области все запланированные дорожные работы в новом сезоне будут выполнены в полном объёме, несмотря на санкции. Об этом заявил директор Союза дорожных организаций региона Евгений Пожарный.
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При этом он отметил, что есть сложности с обеспечением материалами для дорожного ремонта.
Однако, по его словам, меры господдержки позволяют эти проблемы преодолевать.