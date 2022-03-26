Москва, , 18:59 — REGNUM Налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном не способствуют личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередные высказывания главы Белого дома США.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все-таки государственный лидер (президент США Джо Байден) должен сохранять трезвость», — отметил Песков, добавив, что подобные высказывания «сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений».

По его словам, обвинения от Байдена, который ранее призывал бомбить Югославию и убивать людей, вообще странно слышать.

Напомним, ранее глава Белого дома США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».