Варшава, , 18:59 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал главу России Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал во время посещения лагеря беженцев на границе Польши и Украины.

Джозеф Байден DonkeyHotey

Один из журналистов спросил главу Белого дома, что он думает о Путине на фоне военной операции на Украине.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в одном из интервью прямо заявил, что считает российского президента убийцей.

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