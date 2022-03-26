Варшава, 26 марта 2022, 18:59 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал главу России Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал во время посещения лагеря беженцев на границе Польши и Украины.
Один из журналистов спросил главу Белого дома, что он думает о Путине на фоне военной операции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в одном из интервью прямо заявил, что считает российского президента убийцей.
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