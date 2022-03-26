Мадрид, 26 марта, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Как сообщает издание El Nacional, мадридский «Реал» в ближайшее летнее трансферное окно планирует сделать «Ред Булл Лейпцигу» предложение о трансфере 27-летнего центрального полузащитника сборной Испании Дани Ольмо.

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В текущем сезоне на счету Дани Ольмо два забитых мяча и три результативные передачи в двенадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22. Также полузащитник получил одну желтую карточку.

Ранее Дани Ольмо выступал за каталонскую «Барселону», которую покинул 31 июля 2014 года на правах свободного агента и перешел в загребское «Динамо». 25 января 2020 года «Ред Булл Лейпциг» выкупил полузащитника за 22 миллиона евро.