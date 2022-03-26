Кемерово, 26 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области на дополнительные мероприятий для снижения напряженности на рынке труда выделят более 655 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Permkrai.ru Рынок труда

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«В Кузбассе стабильная ситуация на рынке труда: в базе службы занятости более 38 тысяч вакансий, при этом зарегистрировано 11 тысяч безработных, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Таким образом, мы можем трудоустроить не только тех, кто находится под угрозой увольнения, но и беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, если они выберут наш регион для жизни. При необходимости будет организовано бесплатное обучение по востребованным профессиям».

Так, работодателям выделят средства из федерального и областного бюджетов на организацию общественных работ для безработных и тех, кто находится в поиске, а также на временное трудоустройство находящихся под риском увольнения.