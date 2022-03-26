Магнитогорск, Челябинская область, , 18:48 — REGNUM Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске Челябинской области может охватить и двухэтажный павильон. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар

По данным ведомства, сейчас есть такая угроза. Борьбу с огнём ведут 75 пожарных, задействовано 23 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 26 марта. Пока его площадь составляет порядка 1000 кв. метров. Горит кровля у некоторых павильонов.

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