Анкара, 26 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. На севере Сирии ликвидированы двое боевиков, которые якобы готовились к атакам в зоне операции «Источник мира». Об этом 26 марта сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно сообщению, спецназ вооруженных сил (ВС) Турции нанесен из артиллерии удар по представителям YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана).

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта вооружённые силы Турции провели военную операцию на севере Ирака.