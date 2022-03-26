Манчестер, Великобритания, 26 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. 37-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком «красных дьяволов» по итогам марта. Об этом 26 марта сообщили на официальном сайте клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

В марте Криштиану Роналду принял участие лишь в двух матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота лондонского «Тоттенхэма». Всего в текущем сезоне на счету португальца 15 (12+3) очков по системе гол+пас в 24-х матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.