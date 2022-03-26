Грозный, , 18:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале призвал глав европейских государств, вместо того, чтобы поддерживать президента США Джо Байдена, подумать об интересах своих стран, о дефиците бензина и газа, о росте цен. По его мнению, в мире множество ответственных партнеров, которые не используют двойные стандарты и «не грохнут вашу экономику ради спасения своей».

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Возможные аргументы, в том числе, американскую демократию, расчеты в долларах, золотые запасы и фондовую биржу Кадыров назвал «сказками».

Он полагает, что Байдену «наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы» США больше, чем за свои собственные.

По словам главы Чечни, за последние несколько недель он читал и слышал множество не совсем адекватных заявлений американского лидера, который «то забывает, что он муж первой леди, то путает украинцев с иранцами».

Кадыров считает, что у стран ЕС сейчас есть прекрасная возможность «избавиться от американского гнёта».

«США сегодня — экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол», — уверен Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров писал, что борьбу России со злом поддерживают все страны, в которых преобладает мусульманское население. От лица тридцати миллионов мусульман России он выразил благодарность этим странам, перечислив государства, не поддержавшие санкции Запада против России.

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