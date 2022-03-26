Тюмень, , 18:36 — REGNUM В Тюмени на строительство следующей очереди трёхуровневой развязки Мельникайте — Дружбы затратят 4,3 млрд рублей. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Дорожно-транспортная развязка Mos.ru

Срок сдачи объекта — 1 декабря 2024 года. Заявки на подряд можно подать до 11 апреля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на второй и третий этап строительства развязки Мельникайте — Дружбы Тюменская область получает инфраструктурный кредит. Первая очередь развязки была сдана в октябре 2021 года. На неё было затрачено 2,7 млрд рублей, исполнителем — фирма «Мостострой-11».

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