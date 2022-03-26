Магнитогорск, Челябинская область, , 18:36 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/22 одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 5:2. Таким образом, команда из Магнитогорска вышла вперед, а счет в серии до четырех побед стал 3:2.

Кубок Гагарина Photo.khl.ru

Заброшенным шайбами в составе «Металлурга» отметились Андрей Чибисов, Филип Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев. Две шабы «Авангарда» забросили Алексей Береглазов и Тимофей Давыдов.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», обыгравший в финале прошлого сезона московский ЦСКА со счетом 4:2 в финальной серии. Эта победа стала для «ястребов» первой в истории.