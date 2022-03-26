Пермь, 26 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Пермском крае новый председатель краевого суда Александр Суханкин вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Его представил коллективу зампредседателя Верховного Суда России Сергей Рудаков. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил Суханкина с назначением и выразил уверенность в том, что его профессионализм и опыт будут помогать дальнейшему развитию в регионе системы судов общей юрисдикции.

Суханкин был назначен 18 марта указом президента России Владимира Путина. Известно, что он родился в Нижнем Тагиле Свердловской области в 1975 году, а с 2017-го являлся заместителем председателя Свердловского областного суда.