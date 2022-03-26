Стокгольм, 26 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Шведский разведывательный самолет совершил 26 марта полет в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Белоруссией, сообщает телеканал SVT.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик U-2

«Я могу подтвердить, что самолет находится в Польше, но не могу вдаваться в подробности отдельных случаев», — пояснил представитель Службы радиоразведки (FRA) Швеции Ула Биллгер.

Отмечается, что самолет вылетел из города Линчёпинг в 173 км от Стокгольма около 08:00 (10:00 мск). После он совершил полет туда и обратно вдоль восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной.