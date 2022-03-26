Москва, , 18:26 — REGNUM Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ) заявил, что дети военных, погибших в военной спецоперации на Украине, смогут поступить в университет бесплатно.

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«Все дети погибших российских, донецких и луганских участников военной спецоперации могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения, бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время», — отмечается в сообщении.

Выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнется во II квартале 2022 года.

В РГСУ заявили, что постараются в сотрудничестве с ведомствами сами найти детей погибших военных и выдать сертификаты.

«Видим это посильным вкладом Университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне», — отмечается в сообщении.