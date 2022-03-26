Лондон, 26 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Издание The Hollywood Reporter обнародовало список лауреатов антипремии в области кино «Золотая малина», отмечающей худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Скриншот YouTube Джаред Лето

Пять статуэток антипремии получила биографическая драма «Диана: Мюзикл». Кинолента была отмечена в пяти номинациях: «худший фильм», «худший режиссер», «худший сценарий», «худшая актриса», «худшая актриса второго плана».

Победителем в номинации «худший актер» стал Леброн Джеймс, а худшим актером второго плана был признан 50-летний американский киноактер Джаред Лето за роль в фильме «Дом Gucci».