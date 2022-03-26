Кемерово, , 18:21 — REGNUM В Новокузнецке суд приговорил 40-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу и разбой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Колония Wallspaper.ru

На имущество мужчины наложен арест, в том числе на ювелирные украшения и драгоценные камни стоимостью почти 800 тысяч рублей.

Установлено, что он, проникнув в офисы, похитил из сейфов около 1,2 млн рублей. Столкнувшись с охранником, мужчина ударил его монтировкой по голове и скрылся.

Позже он вместе с подельником взломали банкомат в супермаркете и похитили кассеты с деньгами на общую сумму более 2 млн рублей.

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