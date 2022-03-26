Москва, 26 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Россия — незаменимый игрок на энергетическом рынке и тем самым вынесла вердикт западному миру. Об этом 26 марта заявил сенатор Алексей Пушков.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Главная схватка за новый миропорядок ведется на энергетическом фронте… Кто-то надеялся заменить поставки газа из РФ поставками из Катара? Вот ответ. И вердикт», — написал он Telegram-канале, комментируя слова госминистра энергетики Катара Саада аль-Кааби.

Замена поставок российского газа на сегодняшний день «практически невозможна», заявил ранее 26 марта госминистр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.