Гремячинск, Пермский край, 26 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Гремячинске Пермского края идут поиски женщины, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом пишут СМИ.

cocoparisienne Пропавший человек

В поисках участвуют волонтёры отряда «Лиза Алерт». По их данным, гражданка пропала 23 марта. Ей 55 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале было несколько случаев пропажи граждан, нуждающихся в оказании медпомощи. В основном, их нашли живыми.