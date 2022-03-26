Бишкек, 26 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Киргизии принято постановление об урегулировании спора вокруг условий разработки золоторудного месторождения Кумтор с канадской компанией Centerra Gold. Об этом говорится в сообщении на официальном портале киргизского правительства.

Kalia Moldogazieva / The EITI Золотоносный рудник Кумтор

Уточняется, что постановление кабинета министров Киргизии принято на основании решения национального парламента, которое одобрено депутатами 4 марта текущего года.

Главе кабинета министров Киргизии Акылбеку Жапарову поручено подписать соглашение с канадской компанией об урегулировании взаимных претензий. Условия соглашения и сроки его исполнения сторонами не уточняются в документе.

ИА REGNUM напоминает, в начале января 2022 года в СМИ Киргизии появилась информация о переговорах, которую подтвердили в Centerra Gold.

Разработка золоторудного месторождения началась в 90-х годах. В соответствии с неоднократно продлеваемыми соглашениями рудником управляла Centerra Gold, Киргизия же получала пакет акций компании.

Весной прошлого года власти Киргизии перевели месторождение под внешнее управление. С этого момента ведутся переговоры об условиях разработки. Объем ежегодной добычи на месторождении составляет около 14−15 тонн золота.