Манчестер, Великобритания, , 18:07 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба, соглашение которого с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года, стал главной трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Поль Погба в составе сборной Франции Антон Зайцев

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, «ПСЖ» также заинтересован в подписании полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Тем не менее, приоритетным вариантом для парижского клуба является Погба.

В текущем сезоне на счету Поля Погба один забитый мяч и девять результативных передач в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника «Манчестер Юнайтед» в 55 миллионов евро.