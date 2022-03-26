Москва, , 18:07 — REGNUM Правительство РФ рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного ПО. Об этом 26 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей IT-отрасли.

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«Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, — … это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, и не только облачное», — отметил он.

Также он сообщил, что уровень импортозамещения по всем критическим направлениям в РФ составляет от 80% до 100%, для важных отраслей опасности нет.

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