Москва, 26 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Правительство РФ рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного ПО. Об этом 26 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей IT-отрасли.

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"Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, — … это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, и не только облачное», — отметил он.

Также он сообщил, что уровень импортозамещения по всем критическим направлениям в РФ составляет от 80% до 100%, для важных отраслей опасности нет.