Кемерово, , 18:05 — REGNUM В Кемерове заработала новая современная производственная база технического обслуживания и хранения служебного автотранспорта регионального управления МВД России. Общая площадь автотехнического комплекса — около 15 тысяч квадратных метров.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

База представляет собой комплекс зданий, куда входит крытая автостоянка на 112 автомобилей, посты техобслуживания и топливозаправочный пункт.

В ведомстве уточнили, что база предназначена для обеспечения бесперебойной работы служебного транспорта.